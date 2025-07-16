За год в Уфе выбор квартир в аренду вырос почти в два раза

В Уфе в июне этого года выбор квартир для долгосрочной аренды вырос на 47% по сравнению с июнем 2024 года, сообщает пресс-служба Авито. Предложение однокомнатных квартир увеличилось на 39%, двухкомнатных — на 53%, трехкомнатных — на 45%, студий — на 44%. В среднем по стране выбор жилья на платформе вырос на 32%. Заметнее всего число предлагаемых в аренду квартир выросло в Липецке (+84%), Воронеже (+77%) и Томске (+72%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос в Уфе на квартиры для долгосрочной аренды за год увеличился в сегменте трехкомнатных квартир лишь на 6%. В среднем по стране он вырос на 4%, сильнее всего — во Владивостоке (+33%), Барнауле (+26%) и Челябинске (+18%).

С начала года цены на долгосрочную аренду квартир в Уфе снизились в среднем на 4% в месяц. При этом стоимость аренды однокомнатных квартир стала меньше на 4%, студий — на 13%. В среднем по России стоимость аренды за этот период упала на 3%. Заметнее всего она уменьшилась в Туле и Улан-Удэ — на 14%, в Москве — на 13%, в Екатеринбурге, Краснодаре и Владивостоке — на 11%.

В Уфе средняя цена аренды квартиры в июне составила 25 тыс. руб. в месяц. В среднем по стране она равнялась 32 тыс. руб. в месяц. Дешевле всего снимать жилье было в Брянске (19 тыс. руб. в месяц), Кирове (20 тыс. руб.), Ульяновске (22 тыс. руб. в месяц). Дороже всего были квартиры в Москве (70 тыс. руб. в месяц) и Сочи (65 тыс. руб.).

Майя Иванова