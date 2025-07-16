В Самаре планируют определить подрядчика и начать стройку пятой части набережной в 2026 году

Правительство Самарской области согласовало технические решения, необходимые для экспертизы по строительству пятой части набережной в Самаре, которая соединит «старую» и «новую» части. Администрация Самары должна их учесть и направить проект на госэкспертизу. «Если все оговоренные сроки будут соблюдены, то в 2026 году пройдут торги и подрядчик сможет выйти на стройку», — сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам Михаила Смирнова, финансовые возможности у региона для строительства пятой части набережной имеются. Реализация проекта даст еще 2 тыс. кв. м озеленения, новый велосипедный и пешеходный маршрут длиной 1,1 км, 2 тыс. м, подготовленных для велопробега, 8 тыс. кв. м новой отмостки. Также пятая часть набережной даст «новое современное пространство для всех без исключения, легендарное «Дно» в ракурсе, который был виден только с Волги».

«Что нужно сделать в Самаре, чтобы закончить с историей множества «зависших» проектов в сфере строительства, благоустройства, досуга и культуры? Перестать обсуждать, начать принимать конкретные решения, приближающие результат. Именно это мы и собираемся сделать с проектом реконструкции самарской набережной. Одна из лучших набережных России остается в незавершенном состоянии уже много лет. Наши предшественники сделали многое: реконструкция превратила берег Волги из зоны с забегаловками в пространство для отдыха всех без исключения горожан. Но последний знаковый участок … до сих пор не реализован, несмотря на конкурсы и прочие процедуры», — отмечает председатель правительства Самарской области.

Руфия Кутляева