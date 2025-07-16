К мытью тротуаров в Уфе планируют привлечь владельцев кафе

К мытью гранитных тротуаров в центре Уфы могут привлечь предпринимателей, продающих кофе, и владельцев кафе, расположенных на первых этажах зданий. Соответствующее поручение дал своему первому заместителю Сергею Кожевникову глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ, Коммерсантъ

«Пусть субботники организуют. Люди бросают газировку в урны, кофе с молоком — это все соответственно с сахаром. Урны, видимо, не держат, и все это выливается на улицы нашего города. Остальные должны сталкиваться с этим безобразием»,— заявил он.

Глава городской администрации пообещал, что «не слезет» с господина Кожевникова, пока тротуары не станут чистыми. Он также распорядился организовать бригады, которые ежедневно будут контролировать чистоту тротуаров.

Наталья Балыкова