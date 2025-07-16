У руководителя УФНС по Прикамью появились два новых зама

На сайте УФНС по Пермскому краю появилась информация о назначении двух новых заместителей в статусе исполняющих обязанности. Речь идет о Светлане Болотовой и Екатерине Мячевой.

Госпожа Болотова работает в налоговых органах с 1999 года, с октября 2022 года она занимает должность помощника руководителя управления. Как и.о. заместителя Светлана Болотова координирует и курирует деятельность отдела профессионального развития и служебной культуры, отдела по работе с налогоплательщиками и общего отдела.

Екатерина Мячева трудится в ФНС с 2001 года, с 2021 года она является начальником контрольного отдела №1 управления налоговой службы по региону. В качестве заместителя она координирует и курирует работу этого отдела. Всего, по данным сайта управления, у его руководителя шесть штатных заместителей.