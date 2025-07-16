В Тольятти пройдет очередной ретрофестиваль «Жигули»

В Тольятти 19 июля в Парковом комплексе им. К. Г. Сахарова состоится V ретрофестиваль «Жигули», вход на который будет свободным. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Центральными событиями фестиваля станут ретроралли «Жигули»: авто старше 30 лет проедут по маршруту по городу, финишируют на площадке фестиваля и станут частью выставки ретро-автомобилей, которая покажет развитие автомобильной промышленности конца прошлого века и уникальные модели, в том числе мотоциклы.

Так, в 2024 году гости фестиваля увидели ВАЗ-2101, «тройки», «двойки», канадский вариант «шестерки», «Ниву», нижегородские легковые автомобили, «Москвич», «Запорожец», «ноль пятую», «седьмую», «четвертую», каноническую «Самару».

Также на фестивале зрители увидят автородео. Опытные каскадеры покажут трюки под музыку: езду на двух колесах, прыжки через огненные рампы, столкновения.

Алексей Алексеев