Карталинского бизнесмена оштрафовали за продажу немаркированного алкоголя

Карталинский городской суд признал виновным индивидуального предпринимателя в продаже немаркированной алкогольной и табачной продукции (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Его оштрафовали на 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что бизнесмен купил на челябинском рынке немаркированные сигареты и бутылки с алкоголем. Он продавал продукцию в магазине в Карталах. В ноябре прошлого года во время операции в торговой точке и гараже обнаружили 16 тыс. пачек сигарет и 369 бутылок водки, крепость которой составила 30-36%. Общая стоимость найденного товара превышала 2,1 млн руб.

Изъятую продукцию вскоре уничтожат. Арест, наложенный ранее на магазин, снимут после оплаты виновным штрафа.

Виталина Ярховска