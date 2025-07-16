Правовое управление мэрии Уфы возглавил уроженец Янаула

43-летний Руслан Исмагилов назначен начальником правового управления администрации Уфы, сообщает пресс-служба мэрии.

Руслан Исмагилов родился в Янауле. Высшее образование получил в ижевском Гуманитарно-юридическом колледже (по специальности «Правоведение») и Башкирском государственном университете (по специальности «Юриспруденция»). По данным пресс-службы, имеет опыт работы в правоохранительных органах и госучреждениях.

С июля 2021 года правовое управление мэрии Уфы возглавлял Виль Сафин.

Идэль Гумеров