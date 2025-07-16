В Ярославской области установили тариф на перевозки на новом скоростном судне

Министерство тарифного регулирования Ярославской области утвердило тариф на перевозки пассажиров речным транспортом на скоростном судне «Восход». Об этом сообщили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Речь идет о новом маршруте Ярославль – Тутаев – Рыбинск – Тутаев – Ярославль, которые выполняет перевозчик «Водоходъ. Пассажирский Порт». На 2025 год тариф установлен в размере 4,67 руб. за 1 пассажиро-километр. Стоимость поездки в одну сторону между Ярославлем и Рыбинском – 406 руб.

«Тариф установлен для жителей и гостей города в льготном размере, часть затрат будет компенсирована организации-перевозчику из областного бюджета»,— дополнили в министерстве.

Напомним, что ходить судно будет ежедневно от речного вокзала Ярославля в 10:35 и 14:55, из Тутаева – в 11:25, 13:35 и 15:45, 17:55, из Рыбинска – в 12:30 и 16:50. Общее время в пути составит два часа. Старт навигации был запланирован на 16 июля.

Алла Чижова