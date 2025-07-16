В Самарской области 193 стобалльных результата по ЕГЭ

По итогам основного периода ЕГЭ, включая резервные дни, 193 стобалльных результата получили выпускники Самарской области. Из них 182 стобалльных результата у 169 выпускников текущего года, среди которых 13 двухсотбалльников. Об этом сообщает министерство образования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По русскому языку получено 43 стобалльных результата, по литературе — 28, по математике профильного уровня — 2, физике — 28, информатике — 15, химии — 38, истории — 6, обществознанию — 5, биологии — 3, иностранному языку — 25.

Всего в этом году ЕГЭ сдавали более 12 тыс. выпускников Самарской области. Приоритетными предметами по выбору стали профильная математика, физика, информатика, химия, биология.

Руфия Кутляева