Башкирская содовая компания вложила 220 млн рублей в снижение выбросов

АО «Башкирская содовая компания» (БСК, входит в группу компаний «Росхим») инвестировала около 220 млн руб. в модернизацию установки дегазации поливинилхлорида (ПВХ) на производственной площадке «Каустик». Как рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе БСК, ожидается, что выбросы винилхлорида окажутся на 11,2 тонны ниже разрешенного уровня.

Винилхлорид — бесцветный газ, используемый для производства пластмасс. По данным из открытых источников, это токсичное вещество, оказывающее негативное воздействие на человеческий организм.

Сейчас идет подготовка к запуску установки. «Мы перешли к финальной фазе дегазации ПВХ — идет настройка оборудования»,— цитирует пресс-служба директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании Олега Хурматуллина.

Идэль Гумеров