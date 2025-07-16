Мурашко: средний возраст матери при рождении ребенка увеличился на три года

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об увеличении среднего возраста матери при рождении ребенка за последние два десятилетия. В 2023 году он составил 26,2 года, а в 1995 году был на три года меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам министра, это создает риски нарушения репродуктивного здоровья и развития ребенка. «Сегодняшняя медико-демографическая ситуация характеризуется сокращением численности женщин фертильного возраста и изменением репродуктивных установок»,— заключил он, выступая на заседании Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).

В июле вице-премьер Татьяна Голикова представляла данные, согласно которым сейчас число женщин репродуктивного возраста оценивается в 34 млн. По ее словам, к 2046 году это число уменьшится до 27 млн. Кроме того, группа населения в возрасте 20-29 лет к 2026 году достигнет численности 7,18 млн человек и увеличится только к 2038 году — до 9,38 млн.

Полина Мотызлевская