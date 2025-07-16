Компанию, отказавшуюся поставить машины в Коркино, внесли в «черный список»

Челябинское УФАС России дважды включило московскую компанию ООО «Свет» в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку она не поставила машины для одного из управлений администрации Коркинского округа, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Контракты на поставку вакуумных машин на шасси «КамАЗ» управление муниципального имущества и земельных отношений администрации округа заключило с компанией в марте этого года. Общая сумма поставки составила 19,5 млн руб. Организации выплатили аванс в 980 тыс. руб. Однако ООО «Свет» не привезло в необходимый срок транспортные средства. Заказчик в одностороннем порядке разорвал контракт и сообщил о действиях подрядчика в антимонопольный орган. Челябинское УФС России дважды включило сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Виталина Ярховска