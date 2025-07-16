Участника банды приговорили к 16 годам колонии за вымогательство

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Булакову, признав его виновным в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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По версии следствия, Александр Булаков и бывший оперуполномоченный Михаил Поляков создали банду, действовавшую в Екатеринбурге и Челябинске с 2001 по 2006 год. На ее вооружении имелось огнестрельное, газовое и холодное оружие, взрывные устройства. Они использовались для убийств и запугивания окружающих.

Суд назначил обвиняемому штраф в размере 100 тыс. руб. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с Булакова 80 млн руб. Александра Булакова взяли под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Напомним, что в 2022 году Булаков был признан виновным в убийстве Валерия Пшенинникова, совершенном в 2006 году, и приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. руб. При этом он был оправдан по обвинению в создании банды и незаконном обороте оружия. По данным следствия, он сделал это по ошибке — его целью был сын погибшего Сергей Пшенников. У отца и сына были одинаковые машины Subaru Impreza. Когда Валерий Пшенников подъехал к дому и открыл дверь подъезда, ему выстрелили в голову, считая, что приехал Сергей. Он скончался на месте.

Полина Щуцкая