Глава Удмуртии раскритиковал перекрытие ижевских улиц Милиционной и Карла Маркса

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал перекрытие улиц—дублеров Милиционной и Карла Маркса в Ижевске «не случайностью, а результатом упущений, которые были допущены при планировании». Об этом господин Бречалов рассказал на рабочем совещании по дорожному ремонту, сообщает пресс-служба правительства региона 16 июля. Ограничение улиц—дублеров вызвало значительные заторы в час пик. На них жаловались местные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Кроме того, не была откорректирована схема дорожного движения с учетом этих факторов. В частности, можно было отрегулировать работу светофоров по улице Горького, что позволило бы избежать больших заторов»,— говорится в сообщении.

Замглавы Ижевска—начальником управления благоустройства и охраны окружающей среды Анна Зверева объяснила перекрытие улиц—дублеров поздним выходом на объект коммунальных служб.

Напомним, улица Карла Маркса перекрыта для всех видов транспорта с 7 по 20 июля для проведения комплекса работ: ремонт пешеходной эстакады, замена 1 км трамвайных путей, обновление расположенных под дорогой сетей «Ижводоканала». Ремонт на улице Милиционной на участке от улицы Бородина до проспекта Дерябина начался 9 июля, «Ижводоканал» приступил к модернизации канализационных и водопроводных сетей. Движение на участке закрыто до 31 июля.