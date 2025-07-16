В Башкирии реконструируют мост на трассе Сибай — Акъяр за 95 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии заключило контракт на реконструкцию моста на трассе Сибай —Акъяр в Хайбуллинском районе с ООО «Танып» за 95,25 млн руб. при начальной цене контракта 97,25 млн руб. Как сообщается на сайте госзакупок, на контракт претендовали еще два участника, которые были готовы исполнить его по начальной цене и за 96 млн руб. Работы оплатит бюджет республики.

Реконструировать мост длиной 23,1 м необходимо до декабря 2026 года. Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на мост, шестилетнюю — на подходы, пяти-и восьмилетнюю — на нижний и верхний слои покрытия.

ООО «Танып», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2000 года в Уфе. Владельцем является Овик Нргеян. Выручка в 2024 году составила 819,83 млн руб., чистая прибыль — 13,43 млн руб. В этом году компания заключила 16 госконтрактов на сумму 440,5 млн руб., в том числе с администрацией Нефтекамска на строительство дороги к школе.

Майя Иванова