Ярославца будут судить за удар бутылкой по голове из-за ночного шума

В Ярославле в суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Следствие считает, что в сентябре 2024 года во дворе дома 36-летний житель громко слушал музыку в своем автомобиле, распивая алкоголь со знакомым. Один из соседей с балкона попросил сделать музыку потише, однако просьба осталась незамеченной. Тогда сосед вышел из дома, открыл дверь машины и ударил нарушителя режима тишины бутылкой по голове.

Ударившего обвиняют по ч. 2 ст. 112 УК РФ. Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело рассмотрит Заволжский районный суд.

Алла Чижова