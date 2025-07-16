«ТНС энерго Воронеж» выплатило дивиденды в полмиллиарда за 2024 год

Акционерам ПАО «ТНС энерго Воронеж» выплатили дивиденды по итогам 2024 года в размере 6,9 руб. на акцию. Об этом сообщается на портале раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На выплату дивидендов направлено 513,5 млн руб., что составляет 72,6% от чистой прибыли компании за прошлый год (707 млн руб.).

Дивиденды составили 6,9 руб. на одну обыкновенную акцию, в сумме почти 388,5 млн руб. Их распределили между 55,9 млн ценных бумаг.

Для привилегированных именных акций типа А сумма та же, но общая выплата была меньше — 125 млн руб. (18 млн ценных бумаг).

Компания обязуется завершить перечисление средств до 8 августа. На данный момент более 96% выплат уже доведено, следует из сообщения.

По данным Rusprofile, ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году для торговли электроэнергией. Уставный капитал — 29,9 млн руб. Управляется ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» и входит в нее. Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%).

Анна Швечикова