Армения подала заявку на членство в ШОС

Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой о вступлении в организацию. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И это укладывается в нашу повестку балансирования и проведения сбалансированной внешней политики. И мы продолжим работать»,— отметил господин Пашинян на пресс-конференции в Ереване (цитата по ТАСС). Он напомнил, что сейчас у Армении есть статус наблюдателя в этой организации.

В начале июля МИД Армении заявлял о желании страны стать членом ШОС. Тогда в ведомстве подчеркивали приверженность принципам организации — территориальной целостности, неприменению силы и нерушимости границ.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В состав ШОС входят десять стран: Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Белоруссия. Заседание глав государств—членов ШОС пройдет в конце августа—начале сентября 2025 года в Китае.