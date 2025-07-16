В Новокуйбышевске вынесли приговор по делу о гибели человека в результате наезда судна

Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал виновным 38-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в июне прошлого года в акватории реки Кривуши вблизи Новокуйбышевска подсудимый управлял маломерным судном марки «Неман», не имея удостоверения на право управления этим транспортом. Он нарушил правила судовождения и наехал на 35-летнего мужчину, который находился в воде. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пострадавший скончался.

Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ на один год десять месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Руфия Кутляева