Белгородские предприятия получили 125 млн на выплату зарплат во время простоя

Более 90 предприятий в приграничных районах Белгородской области получили 125 млн руб. на компенсации при выплате зарплат сотрудникам. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, этими средствами воспользовались порядка 2,2 тыс. работников, чьи компании были вынуждены приостановить деятельность из-за атак ВСУ.

Глава региона отметил, что поддержка предоставлена из федерального бюджета. «Мы очень благодарны Владимиру Путину за принятое решение, как и за систему других мер, которые позволяют нам справиться с этой обстановкой: и людей спасти, и не допустить развала экономики»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

Меры поддержки реализуются в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», который входит в национальный проект «Кадры».

Алина Морозова