Москалькова: диалог с Киевом по возвращению жителей Курской области идет тяжело

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с украинской стороной по вопросу возвращения жителей Курской области идут тяжело. Она заверила, что аппарат омбудсмена делает все для того, чтобы «курские мирные жители, обычные деревенские люди» вернулись в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Разговор тяжелый между миссией, возглавляемой Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой Рустемом Умеровым. Он заключается в том, чтобы договориться, сделать доброе дело»,— сказала госпожа Москалькова на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).

11 июля омбудсмен заявляла, что сложности в переговорах заключаются в том, что украинская сторона начала «ставить условия» для передачи жителей Курской области в Россию. О каких именно условиях идет речь, она не уточнила.

24 июня госпожа Москалькова сообщала, что всего в Россию удалось вернуть 132 жителя Курской области. Часть из них — в рамках переговорного процесса в Стамбуле. На территории Украины находятся еще 30 жителей региона, некоторые из них содержатся в СИЗО в качестве военнопленных.

Полина Мотызлевская