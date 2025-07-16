В Ярославской области продают здания «Усадьбы Михалковых»

В Рыбинске Ярославской области на продажу выставили здания, которые входят в ансамбль объектов культурного наследия регионального значения «Усадьба Михалковых», XVIII- XX вв. Соответствующие торги объявлены на площадке «Торги России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Торги России Фото: Торги России

Объекты, расположенные на улице Свердлова, 24, продают в рамках приватизации. В состав комплекса входят семь зданий: главный дом, контора, флигель для кучеров, домик для гостей, водонапорная башня — объекты культурного наследия, а также тир и мастерские. Все объекты находятся в разрушенном состоянии, за них хотят получить 8,5 млн руб., что на 800 тыс. руб. меньше, чем на прошлых торгах. Земельный участок под ними новый собственник получит в аренду.

Конец приема ценовых предложений назначен на 22 августа.

Алла Чижова