Экологи ООО «Башкирэнерго» – снова среди лучших в России

Работники ООО «Башкирэнерго» стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший специалист по экологической безопасности России – 2025». Ведущие инженеры ООТНПЭБ производственных отделений заняли весь пьедестал почета в категории «За лучший результат среди организаций в области передачи электроэнергии».

Г.Хабибуллина (в верхнем ряду); Е.Валеева (в нижнем ряду слева); Н.Лавринец.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Первое место завоевала Гузель Хабибуллина (ПО «БцЭС»), второе – Евгения Валеева (ПО «УГЭС») третье – Нина Лавринец (ПО «ИЭС»). Более того, Гузель Хабибуллина вошла в рейтинг «10 лучших специалистов по экологической безопасности России – 2025», заняв общее седьмое место. Экологи ООО «Башкирэнерго» уже несколько лет уверенно побеждают в своей категории, попадая в федеральный рейтинг. И в этот раз они снова продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Конкурс проходил в онлайн-формате, где участникам нужно было за 50 минут ответить на 50 вопросов. Всего в нем участвовало более 90 экологов со всей страны.

ООО «Башкирэнерго»