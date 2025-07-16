В Татарстане в июне число выданных кредиток сократилось на 10%

В июне 2025 года банки Татарстана открыли 28,9 тыс. кредитных карт, что на 10% меньше, чем в мае. Об этом рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Общий лимит выданных в июне кредиток составил 3,5 млрд руб. Средняя максимальная сумма на одной карте составила 121 тыс. руб. В мае этого года татарстанцы открыли почти 32,2 тыс. кредитных карт с общим лимитом на сумму 3,8 млрд руб.

В целом по России в июне этого года было заключено более 1 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 134,50 млрд руб. По сравнению с маем число выданных кредиток сократилось на 5%, общий лимит по ним — на 3%.

Диана Соловьёва