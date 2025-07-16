Следствие проводит проверку по факту гибели пензенца в реке Мокша

Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к доследственной проверке по факту гибели 36-летнего мужчины в реке Мокша близ села Азарапино Наровчатского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Мужчина утонул в реке вечером накануне, 15 июля, во время купания. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отдыхал вместе со своими знакомыми. Один из них достал его из воды. На тот момент житель Наровчатского района был уже мертв.

Следователи изучили место происшествия, предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов