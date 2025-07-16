В Самарской области на реке Крымза незаконно установили плавучую баню
Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» во время обследования береговой полосы реки Крымза 10 июля зафиксировали незаконное размещение плавучей бани и установили ее владельца. Об этом сообщает администрация Сызрани.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
На следующий день, 11 июля, специалисты отдела экологии и природопользования городской администрации установили, что плавучий объект переместили в район Кремлевской набережной на водном объекте части Саратовского водохранилища.
В администрации отмечают, что в отношении владельца, которым является физическое лицо, составят протокол об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ за самовольное занятие водного объекта. Материалы направлены в ФС Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям и в Сызранское ЛО МВД России на транспорте для принятия мер.