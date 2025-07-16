Водитель и пассажирка автобуса пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Варваровка — Ясные Зори Белгородского района Белгородской области. В результате пострадали водитель и пассажирка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Водитель самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где у него диагностировали ушиб грудной клетки, перелом ребра и баротравму. Для дальнейшего лечения его переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Пассажирка, получившая минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее ранение предплечья, обратилась в областную клиническую больницу. Ей оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно.

Алина Морозова