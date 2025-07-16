В Пензе восстановили уличное освещение на Луначарского благодаря прокуратуре

В Пензе восстановили уличное освещение у дома № 7а по ул. Луначарского благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению местного жителя, являющегося ветераном трудового фронта, прокуратура Железнодорожного района Пензы выяснила, что около дома № 7а по ул. Луначарского со стороны ул. Дзержинского имеется опора с неработающим осветительным прибором. Вместе с тем эксплуатирующая организация в течение долгого периода времени бездействовала в части устранения нарушений.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление гендиректору АО «Пензенская горэлектросеть». В результате уличное освещение восстановили. Одно должностное лицо организации привлекли к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов