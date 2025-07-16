Зерно разумного

Цифровизация сельского хозяйства становится привычным явлением. Сегодня сельское хозяйство — одна из самых цифровизированных отраслей в Прикамье. Необходимость цифровизации связана в том числе с федеральным законодательством, требующим переводить всю отчетность в электронный вид. С одной стороны, это во многом облегчает работу предприятий, с другой — предприятия сталкиваются с проблемой дефицита квалифицированных программистов и нехваткой средств на внедрение новых технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отрасли АПК активно внедряются процессы цифровизации и автоматизации

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В отрасли АПК активно внедряются процессы цифровизации и автоматизации

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

40% агропредприятий России используют цифровые инструменты и технологии искусственного интеллекта. Такие данные представила на всероссийском Дне поля – 2025 министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Как сообщили в минагро Пермского края, детальной статистики по цифровизации сельского хозяйства в нашем регионе нет, но предприятия уже давно используют ее возможности. При этом, рост использования различных инструментов цифровизации произошел за последние три года. «Сельское хозяйство в настоящий момент действительно одна из самых цифровизированных отраслей, и наши крупные сельхозтоваропроизводители очень активно используют всевозможные системы, позволяющие отслеживать показатели производительности, анализировать урожайность, уровень надоев и другие процессы»,— отметила министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

Цифровизация сельского хозяйства включает в себя, например, мониторинг состояния посевов, точное земледелие, автоматизацию учетных процессов, работу с цифровыми картами полей, управление агротехническими циклами, дистанционное отслеживание техники, сбор и анализ данных в режиме реального времени.

Как рассказали в Пермском государственном аграрно-технологическом университете имени академика Д. Н. Прянишникова (ГАТУ), в Пермском крае аграрии могут воспользоваться рядом цифровых сервисов, включая единую федеральную информационную систему о землях (ЕФИС ЗСН), ФГИС «Семеноводство», «Зерно», «Меркурий», а также другие системы электронного документооборота и онлайн-сервисы для получения государственной поддержки. Эти инструменты помогают оптимизировать управление и повысить эффективность в агропромышленном комплексе.

По данным вуза, в регионе внедряются различные инновационные цифровые решения в сельском хозяйстве, например платформа «ЕФИС ЗCН» для управления земельными ресурсами. ЕФИС ЗСН — это единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения, которая обеспечивает актуальные и достоверные данные о земельных ресурсах. Пермский край стал первым регионом России, полностью перешедшим на эту цифровую платформу, что способствует эффективному управлению аграрным сектором.

Как уточнила Анна Быкова, цифровизация имеет несколько составляющих, начиная от аналитики для принятия решений и заканчивая автоматизацией определенных процессов и разработкой чего-то нового на основе анализа данных. «Пока не все предприятия включились во все три этих направления, но надо сказать, что заинтересованность у наших компаний есть»,— говорит министр. По мнению госпожи Быковой, внедрение цифровых процессов повышает эффективность работы аграриев. Так, тема цифровизации станет предметом обсуждения на ближайшем «Агрофесте», где будут представлены инновационные решения и применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.

Эксперты подтверждают, что уровень цифровизации сельского хозяйства в Пермском крае повышается, однако аграрии сталкиваются при этом с проблемами, такими как высокая стоимость оборудования и недостаточная инфраструктура. «В регионе внедряются различные цифровые технологии, что способствует улучшению качества жизни и эффективности аграрного сектора. Реальный сектор становится все больше инновационно ориентированным, в Прикамье создаются новые возможности для цифровой трансформации и перехода на новые ориентиры развития. Жизнь показывает, что нужны новые механизмы, включая концепции, стратегии и программы развития отраслей и подотраслей АПК»,— считает Эльмарт Акманаев, проректор по научно-инновационной работе и международному сотрудничеству Пермского ГАТУ.

По его словам, аграрные предприятия активно интересуются и внедряют цифровые технологии и готовы пробовать новые сервисы. «Различные датчики, системы автоматизации и программные продукты есть уже у большинства хозяйств. Большим спросом пользуются сервисы для управления ресурсами, мониторинга урожайности, контроля за состоянием почв и растений. Использование спутниковой навигации и дистанционного зондирования позволяет с высокой точностью определять потребности посевов в удобрениях, что способствует более рациональному, экологичному и экономичному использованию ресурсов. Роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты задействуют при посеве, уходе за посевами и уборке урожая. Это существенно уменьшает необходимость вручную выполнять трудоемкие процессы»,— поясняет эксперт. По его мнению, зачастую развитие автоматизации и цифровизации в АПК сдерживает нехватка средств на внедрение цифровых технологий и отсутствие быстрого интернета.

Дело в кадрах Председатель регионального отделения «Деловой России», директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрий Теплов отмечает, что сегодня власти уделяют большое внимание процессу цифровизации АПК. «Элементы цифровизации широко применяются в сельском хозяйстве. Наши аграрии активно используют такие сервисы, как системы контроля транспорта, цифровизация полей и другие. Производители оборудования предлагают много цифровых решений для обработки полей, и много современной техники сейчас идет уже в комплекте с цифровыми решениями. До беспилотных тракторов мы еще не дошли, но я думаю, что это будет довольно скоро»,— уверен он.

Господин Теплов считает, что цифровые решения во многом облегчают работу предприятий, особенно если речь идет о крупных хозяйствах. «Если небольшое предприятие может проконтролировать процессы вручную, то для крупных это уже сложно. Поэтому цифровые решения там необходимы»,— отмечает он. По мнению эксперта, цифровизация и автоматизация также может способствовать решению кадрового вопроса. В случае использования высокопроизводительной автоматизированной техники сокращается потребность в персонале, уверен Дмитрий Теплов.

Основатель «Форелевой фермы Сасуновых», член СПСК «Аквасоюз Прикамья» Олег Сасунов подчеркнул, что сегодня в отрасли АПК многие процессы цифровизируются и автоматизируются и без новых технологий работать уже нельзя. Например, обязательным является подключение к электронной системе «Меркурий». Как рассказал предприниматель, в эту систему заносятся сведения о покупке икры, корма, выращивании и продаже рыбы, фиксируются все анализы, результаты обследования ветврача и все остальные данные. Кроме этого, уточнил гос­подин Сасунов, на рыбоводной ферме уже автоматизированы многие процессы: установлены автоматические кормушки, датчики температуры, видеонаблюдение. В будущем, по словам предпринимателя, он намерен полностью автоматизировать все процессы, чтобы управлять фермой с телефона. «Такие технологии существуют. Через приложение контролируются все основные параметры, которые нужно контролировать: кислород, температура, нитраты, нитриты, жесткость воды, давление. Мы стремимся в будущем создать такую систему. Но для внедрения таких систем нужны средства»,— пояснил Олег Сасунов.

Генеральный директор агрофирмы «Труд», председатель краевого агросоюза Владимир Юшков считает, что цифровизация в сельском хозяйстве необходима. Однако, по его мнению, есть несколько проблем, связанных с внедрением новых технологий: внедрение специальных программ требует наличия на предприятии квалифицированных специалистов. «Правительство говорило, что приобретение этих программ по сельскому хозяйству обеспечит легкость в решении всех вопросов. Это неправда, на самом деле это влечет за собой увеличение рабочих мест, привлечение более квалифицированных специалистов, которые умеют работать с компьютером на более высоком уровне»,— подчеркнул председатель краевого агросоюза. По его мнению, сельским предприятиям трудно конкурировать за программистов с крупными заводами. Это связано с уровнем зарплаты и неготовностью специалистов переезжать для работы в сельскую местность.

По словам Владимира Юшкова, сегодня для предприятий АПК кадровая проблема наиболее остра и, в частности, здесь не хватает программистов. «Очень важный момент — чтобы учебные заведения говорили с сельхозтоваропроизводителями на одном языке. Не все учебные заведения готовы перейти на такой график, когда практики будет больше, чем теории. А нам важно, чтобы было больше практики. Может быть, реализовать проект, чтобы на базе сельхозтоваропроизводителей построить учебные аудитории, и ребята при прохождении теории могли бы применять свои знания на практике. Наверное, это даст определенный толчок»,— считает директор агропредприятия.

В Пермском ГАТУ рассказали, что университет сегодня также активно ведет подготовку специалистов в области цифровизации сельского хозяйства по нескольким направлениям: «Геоинформационное обеспечение и цифровые технологии в кадастре недвижимости и охране почв», «Цифровые технологии в АПК», «Управление земельными ресурсами» и «Кадастр и управление объектами недвижимости» и другим.

«Цифровизация АПК — это не просто тренд, а необходимость для повышения конкурентоспособности и устойчивости сельского хозяйства. Специалисты, обладающие знаниями и навыками в этой области, будут пользоваться высоким спросом на рынке труда долго. Это связано с тем, что сельское хозяйство переживает цифровую трансформацию и предприятия активно ищут специалистов, способных внедрять и использовать современные технологии для повышения эффективности и устойчивости производства»,— говорит проректор по учебной и воспитательной работе, молодежной политике Пермского ГАТУ Людмила Красильникова.

Ирина Суханова