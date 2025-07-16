В Красноярске следователя МВД осудили на четыре года за фальсификацию дела

Ленинский райсуд Красноярска вынес приговор в отношении бывшего следователя одного из отделов полиции региона. Ее признали виновной в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и незаконном освобождении от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ), а также фальсификации доказательств (ч. 2 ст. 303 УК РФ). Подсудимой назначили четыре года колонии общего режима, а также на три года запретили работать в органах власти. Бывшей сотруднице полиции суд предоставил отсрочку исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет, сообщает краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, в июле 2024 года сотрудница полиции расследовала уголовное дело о краже алкоголя из супермаркетов «Красный Яр» в Красноярске. «Чтобы упростить себе работу и быстрее закрыть дело она произвольно» освободила одного из соучастников преступления от наказания, считают следователи.

Также фигурантка дела скрыла видеозаписи с видеокамер из торговых залов, которые зафиксировали кражу. Кроме того, действия следователя позволили второму соучастнику вынести смягчающие наказание, так как из уголовного дела было вычеркнуто утверждение о совершении преступления группой лиц.

«Я исправила протокол осмотра видеозаписей, так как их количество не соответствовало описанию, а видео кражи из магазина "Командор" не было совсем. Сказалась большая нагрузка, желание закончить уголовное дело в максимально короткий срок»,— заявила обвиняемая в ходе судебного заседания.

Александра Стрелкова