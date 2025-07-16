Урожай в муках

Пермский агропром, несмотря на сложные погодные условия, постоянный рост цен на топливо и острый дефицит кадров, увеличивает производство и рассчитывает на хороший урожай в этом году. В 2024 году производство в отрасли выросло на 3%. При этом доходность предприятий АПК увеличилась сразу на 40%. Эксперты отмечают, что радужная статистика сформировалась из-за сверхдоходов крупных птицефабрик и единственного в регионе тепличного комбината, а большинство более мелких хозяйств в отчетном периоде получали куда более скромные доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производители мяса и молока в прошлом году улучшили финансовые показатели

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Производители мяса и молока в прошлом году улучшили финансовые показатели

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным Пермьстата, в прошлом году хозяйства Пермского края произвели агропродукции на 73,5 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3% больше, чем в 2023 году.

Основной вклад в рост производства внесли производители свинины (рост 15%), молока (1,9%). Надои молока выросли на 12%. При этом поголовье крупного рогатого скота за год снизилось на 5,5%, овец и коз — на 18%, производство яиц сократилось на 0,9%.

Рост производства в секторе АПК продолжается и в 2025 году. За пять месяцев в Пермском крае произведено мяса (говядина, свинина) на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Пермские хозяйства увеличивают объемы продаж своей продукции: за пять месяцев продажи зерна выросли на 15%, скота на убой — на 8%, яйца — на 4%, молока — на 2%.

При этом финансовые показатели аграриев растут куда большими темпами. Так, по итогам 2024 года предприятия Прикамья, занимающиеся сельским хозяйством, были в значительном плюсе: сальдированный финансовый результат составил 6,5 млрд руб. (прибыль минус убыток), что больше показателя 2023 года на 38% (4,7 млрд руб.). За 2024 год предприятия АПК получили прибыль в размере 7 млрд руб., годом ранее — 5 млрд руб. Рост составил 40%.

Число убыточных предприятий отрасли по итогам 2024 года составило 21,3%, значительная часть работала с прибылью (в 2023 году — 22,4% убыточных). Общий убыток составил 574 млн руб. Годом ранее совокупный убыток составлял 353 млн руб.

В 2025 году тенденция сохранилась. По итогам пяти месяцев прибыльными оказались уже 88,6% предприятий АПК Прикамья, их прибыль оценивается в 2,57 млрд руб. (рост 3,9%). Хозяйства показали лишь 141 млн руб. убытков.

Сельхозпредприятия Прикамья разделяются на четыре основные группы: птицефабрики, хозяйства по производству молока и мяса скота, хозяйства по выращиванию зерновых, хозяйства по выращиванию овощей. Наиболее развито в Пермском крае птицеводство — в 1980–1990-х годах в регионе активно строились птицефабрики бывшего объединения «Пермптицепром». Сейчас в регионе работает пять крупных птицефабрик. На втором месте по объемам — животноводство: в регионе расположен Пермский свинокомплекс (одно из крупнейших предприятий свиноводства в РФ). Из-за нахождения Прикамья в зоне рискованного земледелия овощеводство и растениеводство менее развито.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производители яиц в прошлом году существенно увеличили прибыль

Производители яиц в прошлом году существенно увеличили прибыль



Золотые яйца Директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства, экс-министр сельского хозяйства Прикамья Иван Огородов подтверждает, что основную прибыль в агросекторе Прикамья приносят пермские птицефабрики. Действительно, самый значительный финансовый показатель по итогам года продемонстрировало АО «Птицефабрика „Комсомольская“», увеличившее за год чистую прибыль с 1,3 млрд руб. до 3 млрд руб. Птицефабрика является крупнейшим производителем яйца в Прикамье.

На фабрике рост чистой прибыли связали как с увеличением выручки, так и с повышением эффективности производства. «Например, показатель яйценоскости в декабре 2024 года составил 90,36%. Еще один важный фактор — управление издержками. Так как основные расходы приходятся на корма, то предприятие диверсифицирует закупки зерна и шрота для производства комбикормов, чтобы удерживать себестоимость продукции»,— заявили на ПТФ «Комсомольская».

Другие «яичные» фабрики тоже показали впечатляющий рост чистой прибыли. ООО «Птицефабрика „Менделеевская“» из «Комос групп» увеличило показатель на 76,9% — с 410,4 млн до 726,3 млн руб. При этом выручка ООО выросла только на треть — с 2 млрд до 2,6 млрд руб.

Чистая прибыль за год АО «Птицефабрика „Чайковская“» выросла на 98% — с 445 млн руб. до 845 млн руб., а выручка только на 33% — с 1,8 до 2,5 млрд руб.

Единственным птицеводческим предприятием Прикамья, не вписавшимся общую картину, стала крупнейшая фабрика, специализирующаяся на производстве мяса птицы — АО «Агросила птицефабрика Пермская». Общество за год нарастило выручку на 3% — до 6 млрд руб., а чистая прибыль предприятия «рухнула» сразу на 77,9% — с 652,3 млн руб. в 2023 году до 144,1 млн руб. в 2024-м. На птицефабрике падение прибыли не прокомментировали.

Иван Огородов называет пермские птицефабрики «индустриальными предприятиями», использующими современные технологии и, по сути, не сильно отличающимися от городских машиностроительных заводов. Доходность фабрик эксперт связывает прежде всего с ценой на зерно в РФ — основную статью расходов птицефабрик. «В прошлые годы цена зерна за тонну доходила до 16–18 тыс. руб., что серьезно снижало доходы птицеводов. Но в последние два года в стране произвели много зерна. Из-за его избытка цена упала до 10–12 тыс. руб. Отсюда и доходность»,— считает господин Огородов. По его мнению, из-за падения цены на зерно рентабельность производителей яйца составляла в прошлом году 50%. Он прогнозирует снижение прибыльности «яичных» птицефабрик по итогам 2025 года — цена в торговых сетях на их продукты упала. Сейчас на прилавках яйцо выставлено по себестоимости производства или ниже.

Мясное время Для производителей мяса и молока 2024 год также оказался удачным. Многие предприятия отрасли либо получили значительную прибыль, либо смогли выйти из убытков.

Крупнейшее мясное предприятие отрасли — АО «Агро Альянс», выкупившее в 2024 году имущественный комплекс бывшего краевого Пермского свинокомплекса, увеличило выручку на 26,2% — с 1,4 до 1,8 млрд руб. При этом чистый убыток сократился в 2,7 раза — со 116,4 млн до 42,5 млн руб. Второе предприятие этого свиноводческого холдинга — ООО «Мясокомбинат Майский» получило выручку в размере 1,18 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 24,5% (в 2023-м — 949,4 млн руб.). Чистая прибыль компании увеличилась на 13,7% — с 4,1 млн до 4,6 млн руб.

Владелец холдинга «Агро Альянс» Артем Болдырев рассказал, что в прошлом году объемы производства группы выросли на 25%. «За 2024 год было реализовано 15 тыс. тонн товарных свиней в живом весе, тогда как за 2023 год было реализовано 12 тыс. тонн. Сказался эффект низкой базы — мы просто выходим на объемы, которые показывал Пермский свинокомплекс до банкротства,— поясняет господин Болдырев.— В докризисный период предприятие реализовывало 18 тыс. тонн свиней в живом весе. На этот объем мы выходим в 2025 году».

Основной производитель молока в Прикамье — ООО «Русь» из Пермского района (бывший совхоз «Россия») в 2023 году увеличило выручку на 23% — с 1,3 до 1,6 млрд руб., но при этом незначительно сократило чистую прибыль — на 2%, она осталась в пределах 18 млн руб. В прошлые годы хозяйство демонстрировало более серьезные показатели чистой прибыли: в 2020 году — 104 млн руб., в 2021-м — 93 млн руб., в 2022 году — 161 млн руб.

Иван Огородов отмечает, что доход молочников, равно как и многих других, подвержен волатильности и зависит от многих факторов — прежде всего от погоды и состояния закупочных цен на рынках.

Директор «Руси» Андрей Витюховский признался, что прошлый год стал самым сложным за всю его деятельность. «Засуха 2023 года привела к сложностям в заготовке кормов. Ушли на зимовку 2024 года, имея обеспеченность кормами только на 70%. Пришлось докупать корма, чтобы прокормить скотину»,— сетует аграрий. Второй причиной кризиса, по словам директора, стал обвал цен на сырое молоко в 2023 году, когда закупочная цена литра молока упала с 36 до 26 руб., а затраты на ГСМ и зарплату, напротив, выросли. «Пришлось уменьшать поголовье, чтобы прожить. Некоторые предприятия не прошли кризис и в 2024 году перестали существовать»,— рассказал руководитель совхоза. Он пояснил, что в сентябре прошлого года цена на сырое молоко выросла. Это позволило закончить финансовый год «хотя бы с нулевыми итогами». «Если бы цена не восстановилась, сработали бы в минус»,— добавил господин Витюховский.

Производитель молока из Кунгурского округа «Агрофирма Труд» в 2024 году сократил чистую прибыль почти в два раза — с 94 до 47 млн руб., но увеличил выручку с 917 млн руб. до 1 млрд руб. Его директор и председатель краевого агросоюза Владимир Юшков сказал, что главной задачей в прошлом году было правильно заготовить корма, чтобы 70% приходилось «на грубые корма», а остальное докупать концентратами. Собственное сено помогает хозяйству держать себестоимость производства молока, а концентрированные корма ее повышают. Несмотря на сложные погодные условия, по словам директора, предприятию удалось провести заготовительную кампанию и сохранить поголовье КРС. «Крестьяне не должны расслабляться. Задача стоит каждый год одна. Нужно заготавливать корма и на 2026 год так же!» — говорит аграрий.

У других производителей молока показатели были значительно лучше. Так, верещагинское ООО АП «Заря Путино» увеличило выручку на 41% — до 1,1 млрд руб., чистую прибыль на 56% — до 188 млн руб., карагайское ООО «Агрофирма Победа» нарастило выручку на 29% — до 827 млн руб., чистую прибыль на 60% — до 166 млн руб. Но наиболее впечатляющие итоги — у хозяйства «Верный путь» из деревни Большие Кусты (Куединский округ): при росте выручке на 30% (327 млн руб.) предприятие увеличило чистую прибыль на 80% (заработав 119 млн руб.).

Эксперт Иван Огородов отмечает, что наибольшую прибыль показывают хозяйства, которые вошли в инвестиционный цикл: они построили новые фермы, увеличив обороты и получив дополнительные субсидии от государства за новые объемы реализованной продукции, а также компенсацию от введения новых мощностей. После прохождения этапа инвестиционных выплат выручка и прибыль предприятия стабилизируется, говорит экс-министр. Так, ООО АП «Заря Путино» в конце 2023 года ввело в строй новый животноводческий комплекс на 3,7 тыс. голов стоимостью 2 млрд руб. и получило право на возмещение 50% расходов. Также, по словам господина Огородова, для увеличивающих надои молочников переработчики «держат хорошие закупочные цены».

Нашли в капусте Неоднозначная картина с доходами наблюдается у производителей овощей. Построенный два года назад в Чусовом тепличный комбинат «Пермский» — единственный крупный в регионе производитель овощей защищенного грунта, в 2024 году увеличил чистую прибыль почти два раза — на 98%, до 870 млн руб., и выручку на 26% — до 3,5 млрд руб. Экс-министр сельского хозяйства Александр Козюков связывает рост прибыли с тем, что на третий год работы комбинат наконец вышел на плановые показатели.

Доходы же овощеводов открытого грунта волатильны и зависят чаще от внешних факторов, отмечает Иван Огородов. «Много египетской картошки завезли, и все — цена закупочная упала. Краснодар свежий урожай собрал — опять нет цены»,— говорит эксперт. Так, крупнейший производитель картофеля в Прикамье, ООО «Овен», в 2024 году показал выручку в размере 276 млн руб. (рост 176%) и чистую прибыль 36 млн руб. (рост 660%). Здесь сказался эффект низкой базы — в 2023 году на фоне засухи «Овен» показал выручку всего 102 млн руб. и чистую прибыль 4 млн руб. В начале 2025 года закупочные цены на картофель резко поднялись, поэтому 2025 год для картофелеводов обещает быть успешным.

Некогда крупный в Прикамье производитель овощей — краснокамское хозяйство «Труженик» в 2024 году сократило выручку с 24 до 18 млн руб., но хотя бы вышло из большого убытка — с 27 млн руб. в 2023 году до 1,8 млн руб. в 2024 году.

Один из производителей овощей — кооператив «Колос» — в 2024 году увеличил прибыль на 9% (до 209 млн руб.) и тоже вышел из убытков, получив 1,8 млн руб. чистой прибыли. Его директор Алмаз Хавыев тем не менее не считает прошедший год успешным. Выход в прибыльность он объясняет тем, что торговые сети отказываются заключать договоры с убыточными поставщиками овощей. Но многие производители, по словам агрария, работали в минус.

«Год был неудачным. Из-за проблем с поставками импортных семян нам не удалось посадить те сорта овощей, на которые мы рассчитывали. Кроме того, ранние октябрьские заморозки погубили часть нашего урожая. Мы его, конечно, пустили в переработку»,— рассказал Алмаз Хавыев. Он также отметил, что его кооператив отказался от посадки моркови и свеклы, оставив только картофель и капусту. Председатель «Колоса» пояснил, что отказ связан с трудозатратами — морковь и свеклу при уборке надо очищать, а для этого необходимы рабочие руки. «Проблема не в выращивании, а в предпродажной подготовке. Картофель и капуста требуют меньше людей»,— уточнил руководитель.

Муки зерна Самая сложная ситуация с доходами, по мнению Ивана Огородова, у хозяйств, ориентированных на выращивание зерновых. На рынке сложился избыток зерна, оно не экспортируется и цена на него внутри страны падает.

Крупнейший в Прикамье производитель зерна — сивинское хозяйство «Сергинское» в 2024 году увеличило выручку на 20% — до 172 млн руб., но снизило чистую прибыль на 67% — до 12 млн руб. Второе по объему производства зерна — суксунское ООО «Зерновое» увеличило выручку на 30% — до 155 млн руб., чистую прибыль на 48% — до 26 млн руб.

«Как директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства, я ощущаю сильный рост цен на дизельное топливо и энергоресурсы. Остро стоит и проблема с трудовыми ресурсами. У всех тяжело. Это самая острая тема. Заводы повышают зарплату, и в первую очередь забирают мужчин из близрасположенных сел. Пермский пороховой завод успешно заманивает селян из Краснокамска и Нытвы, для которых нет проблем переехать»,— говорит гос­подин Огородов.

Еще одна проблема — при общем росте краевого бюджета объем госпрограммы «Поддержка АПК» сильно отстает от динамики доходов бюджета, считает экс-министр. Если в 2014 году объем программы оставлял 3,4 млрд руб., то в 2024 году — 3,9 млрд руб., увеличившись за десять лет лишь на 500 млн руб. С экс-министром согласен председатель «Агросоюза» Владимир Юшков. «По моему субъективному мнению, каждый год необходимо увеличивать программу поддержки на коэффициент инфляции (10–15%). Иначе мы не сможем конкурировать с соседями»,— уверен он.

Вячеслав Суханов