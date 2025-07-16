Промышленники ориентируются по ставке

Промышленное производство в Прикамье за январь — май 2025 года снизилось на 1,5%, сообщает Пермьстат. Заметнее всего на уровне региона темпы сбавили металлурги (–27,5%), а также производители электрического оборудования (–36,3%). В то же время свои позиции укрепили химики, пищевики и представители фармацевтической отрасли. Эксперты отмечают, что после «перегрева» экономики в прошлом году происходит ее закономерное охлаждение, поэтому сравнение индекса с аналогичным периодом прошлого года некорректно. При этом большое влияние на производство оказывает высокая ключевая ставка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индекс ИПП в металлургическом производстве снизился на 37,5%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Индекс ИПП в металлургическом производстве снизился на 37,5%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За первые пять месяцев 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) в Пермском крае составил 98,5% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (АППГ). Об этом сообщается в отчете Пермьстата о социально-экономическом положении в регионе. На аналогичной цифре зафиксирован индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности. В то же время ряд производств показали рост. Это изготовление мебели (+35,3% к АППГ), машин и оборудования, не включенного в другие группировки (+12,8%), лекарств и материалов для медицины (+10%), пищевых продуктов (+5,3%), химической продукции (+4,1%).

Наибольшее снижение индекса зафиксировано в металлургическом производстве (72,5% к АППГ), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (76,5%), электрического оборудования (63,7%), в полиграфической деятельности и производстве носителей информации (67,5%), текстильных изделий (83,1%). Индекс промпроизводства (ИПП) электронных и оптических изделий составил 95,1%, кокса и нефтепродуктов — 95,1%. В сфере добычи полезных ископаемых индекс по итогам первого полугодия зафиксирован на уровне 98,4% к аналогичному периоду предыдущего года. При этом данные, касающиеся добычи нефти и газа, Росстат не публикует с 2023 года. ИПП добычи прочих полезных ископаемых составил 84,2%, добычи металлических руд — 73,7%, гипса — 96,6%.

Руководитель АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) Артур Маркарян полагает, что прогнозировать дальнейшее развитие сектора промышленности трудно, так как «между участниками рынка нет консенсуса». «В случае снижения ключевой ставки ЦБ предприятия вряд ли смогут выйти на высокие уровни производства быстро, так как на них заметно сказались изменения в конъюнктуре рынка и отложенный инвестиционный спрос. Например, некоторые заказчики АМЗ отложили реализацию своих проектов на три года, что тоже повлияло на общий объем производства»,— рассказал господин Маркарян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наибольший подъем заметен в обработке древесины и изготовлении изделий из дерева

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Наибольший подъем заметен в обработке древесины и изготовлении изделий из дерева

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Тем не менее, по данным Пермьстата, объем отгруженных товаров в стоимостном выражении увеличился. Рост в обрабатывающих производствах этого показателя составил 5,9%. Наибольший подъем заметен в обработке древесины и изготовлении изделий из дерева (40,1%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (20,4%), химических продуктов (19,1%), прочих транспортных средств и оборудования (17,6%). При этом объем отгруженных автотранспортных средств и прицепов снизился на 12,1%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки — на 7,3%, электрического оборудования — на 8,2%, электронных и оптических изделий — на 10,4%, кокса и нефтепродуктов — на 12,4%.

Собеседник «BG — Экономика региона» из числа представителей нефтеперерабатывающей промышленности полагает, что данные относительно объема отгрузки товаров в регионе «в моменте» не показательны. «Спрос на бензины и прочие продукты нефтепереработки только растет,— говорит он,— особенно с учетом того, что часть заводов на юге страны вынуждена корректировать свою работу в силу известных событий. Не исключено, что объем производства и отгрузки в Прикамье снизился из-за плановых ремонтов на „Пермнефтеоргсинтезе“, а после окончания работ предприятие увеличит его». По его словам, индекс промпроизводства по нефтепереработке в федеральном масштабе за пять месяцев текущего года составил 101,6% к АППГ. «Дефицита топлива власть допустить не может, поэтому объемы производства с учетом ситуации распределяются между другими предприятиями в стране»,— пояснил источник.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский не исключает, что снижение объемов производства может быть связано с временными остановками для модернизации. «Также оно может быть обусловлено влиянием изменений в экспортных маршрутах и, как следствие, снижением маржинальности»,— считает господин Жарский.

Доктор экономических наук Татьяна Миролюбова говорит, что снижение ИПП не критическое и связано с закономерными циклическими колебаниями в экономике. «Кроме того, статистика за пять месяцев не показательна, поскольку традиционно в начале года всегда наблюдается некоторое затишье в экономике,— отмечает эксперт.— Возможно, на многих предприятиях не завершены производственные процессы и отгрузка готовой продукции еще не началась». По ее мнению, снижение показателя индекса промпроизводства связано в том числе с трудностями, которые испытывают предприятия из-за дорогих кредитов. «Высокая ключевая ставка вызывает сложности в пополнении их оборотных средств, что как раз может быть скорректировано в перспективе. Кроме того, в начале года выполнение крупных контрактов еще только начинается, и они, безусловно, еще не оплачены. Динамика пяти месяцев не говорит обо всех перспективах промышленности»,— уточнила госпожа Миролюбова.

Кандидат экономических наук, начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин считает, что сравнивать ИПП с аналогичным периодом предыдущего года в нынешней ситуации несколько некорректно. «Как известно, в прошлом году был резкий рост этого индекса в связи с резким увеличением производства, появился даже термин „перегретая экономика“,— рассказывает господин Ганин.— Для того чтобы понять тренд, нужно брать для сравнения более длительный период, когда экономика находилась в спокойном состоянии. Нужно понимать, что предприятия не могут бесконечно работать в три смены и производить сверхобъемы продукции, поэтому неудивительно, что сейчас происходит некое охлаждение». Эксперт также отмечает, что на промпроизводство влияет высокая ключевая ставка.

Вице-президент «Опоры России», гендиректор ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников соглашается, что высокая ключевая ставка, безусловно, влияет на показатели промышленного производства и ситуацию в экономике, но дело не только в ней. «Действительно, многие предприятия закредитованы по плавающей ставке, соответственно, когда растут проценты по кредиту, у них возрастают затраты. Это, в свою очередь, приводит к сокращению инвестиционных программ и экономии на текущих расходах. Рост расходов влечет за собой рост цен на конечную продукцию»,— пояснил гос­подин Пищальников.

По словам эксперта, исключительно монетарными методами ситуацию в экономике не исправить, поскольку инфляция в мире растет практически везде, в том числе и в странах с крайне низкой ключевой ставкой. «Фундаментально в нашей стране есть несколько аспектов, которые влияют на производство и на экономику,— рассказывает он.— Это низкая производительность труда, дефицит кадров, связанный с демографической ситуацией, и износ основных средств, который, по данным Счетной палаты, составляет около 50%, а у стран — мировых лидеров он не выше 22–28%. Поэтому нашей промышленности требуется тотальная модернизация».

Илья Жарский говорит, что жесткая денежно-кредитная политика не только влияет на показатели промпроизводства, но и снижает спрос со стороны населения на дорогостоящие товары, например на автомобили и бытовую технику. «Это напрямую влияет на производство в соответствующих отраслях. Помимо ставки, критически важными факторами являются логистические ограничения, изменение экспортно-импортных потоков и поиск новых рынков сбыта, санкционное давление и адаптация к нему, а также гос­инвестиции и оборонный заказ»,— поясняет господин Жарский. По его словам, наиболее уязвимыми на сегодняшний день выглядят сектора, показавшие значительное снижение. «Исходя из общего экономического контекста, полного восстановления промпроизводства в регионе до уровня значительного прироста ожидать, вероятно, не стоит. Это может быть связано с тем, что эффекты адаптации региональной экономики, наблюдавшиеся в 2023–2024 годах, начинают замедляться, а структурные проблемы выходят на первый план,— считает эксперт.— Тем не менее важно отметить, что экономика Прикамья, как и всей России, находится в состоянии активной перестройки. Рост в отдельных секторах уже сигнализирует о наличии точек роста, связанных с внутренним рынком, инфраструктурными проектами и стратегическим импортозамещением».

Дмитрий Астахов