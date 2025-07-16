Плюс минус экономика

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ситуация в промышленности Пермского края отражает тенденции охлаждения российской экономики. Высокие банковские ставки, кадровый голод, высокие расходы на зарплату, спад инвестиций сдерживают развитие предприятий.

В то же время сельское хозяйство, помимо роста производства, демонстрирует высокую прибыльность. Агропром сегодня точка роста и одна из самых современных отраслей экономики. Сельхозтоваропроизводители активно развиваются, используя передовые технологии. Но и пермских фермеров не обходят стороной проблемы: дефицит кадров, дорогие банковские кредиты, рост цен на ГСМ, погодные перипетии. Несмотря на это, аграрии справляются с возникающими проблемами, обеспечивают продовольственную безопасность региона.

Аграрии уверены, что текущие трудности — временные, и пермские промышленники не раз с достоинством выходили из кризисных ситуаций. Но насколько быстро предприятия смогут восстановить рост показателей — зависит от того, какой задел на будущее сделан ими ранее.