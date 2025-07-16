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Нижегородцы выплатили 52 млн рублей алиментов после ограничения прав на вождение

За шесть месяцев 2025 года нижегородские судебные приставы взыскали 52,5 млн руб. алиментов с 1,8 тыс. должников, ограничив их водительские права. Об этом сообщили в региональном ГУ ФССП.

Всего за полгода приставы временно ограничили права на вождение 2,7 тыс. жителей области, в результате чего удалось взыскать 56,8 млн руб. долгов.

Ограничение водительских прав — мера принудительного взыскания. Она применяется к жителям, которые не выплачивают алименты и штрафы, не возмещают вред здоровью и моральный ущерб. Распространяется на автомобили, воздушные суда, суда морского и внутреннего водного транспорта, мотоциклы и мопеды.

Елена Ковалева