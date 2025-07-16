Пермский филиал федерального женского медцентра работает в тестовом режиме

Центр женского здоровья АНО «Медицинский центр “Белая роза”» работает в тестовом режиме. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ от Прикамья Антона Немкина. С декабря 2024 года по июнь 2025 года пермский центр оказал помощь 808 пациенткам. За это время специалисты провели 650 маммографий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: сайт медцентра "Белая роза"

фото: сайт медцентра "Белая роза"



Отмечается, что центр может обслуживать до 35–37 тыс. пациенток ежегодно. Для сравнения, в обычной женской консультации за год принимают порядка 7-8 тыс. женщин. Основное преимущество учреждения — выстроенная система ранней диагностики онкологических заболеваний. Обследования проводятся по полису ОМС и занимают 1,5-2 часа.

Летом 2024 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми зарегистрировали АНО «Медицинский центр “Белая роза”». Учредителями организации выступают Фонд «Белая роза» и ООО «Клиника “Надежда”». Гендиректором числится руководитель и владелец клиники «Надежда» Лилия Ягодкина.

Планы по открытию пермского отделения медцентра «Белая Роза» были анонсированы в конце 2022 года в ходе рабочей встречи членов правительства Пермского края, депутатов Госдумы РФ, пермских врачей, а также руководства Фонда социальных и культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой — супруги зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Именно этот фонд является автором проекта по созданию благотворительных центров женского здоровья «Белая роза». Согласно замыслу авторов, в регионах должны появиться медицинские центры, в которых будут обследовать женщин для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Сегодня в России работают 18 центров в 14 регионах РФ: в Архангельске, Северодвинске, Кемерово, Московской области, Оренбурге, Уфе, Мурманске, в Якутске, Нерюнгри, на Сахалине, в Иваново, Сочи, Твери и Владимире. По два центра действуют в Санкт-Петербурге и Благовещенске. Для аккумулирования средств на реализацию проекта ежегодно Фонд проводит благотворительную акцию «Белая роза», цель которой — сбор средств на создание и работу новых благотворительных медицинских центров в российских регионах.