Глава СКР хочет знать, почему нарушаются права жителей мкр. Приволжье Астрахани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жителей мкр. Приволжье Астрахани. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В обращении жительницы Астрахани к господину Бастрыкину сказано, что в течение пяти лет в указанном микрорайоне регулярно происходят коммунальные аварии. Причиной тому значительный износ инженерных сетей. Со слов автора обращения, летом наблюдаются перебои в поставке воды. Дело в том, что представители компании-поставщика снижают давление в трубопроводе с целью предотвращения прорывов, но ремонт не проводят.

Гражданам приходится приобретать воду на свои деньги. Местные жители неоднократно обращались в различные инстанции по этому вопросу, но безрезультатно.

По поручению Александра Бастрыкина начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову предстоит доложить о результатах процессуальной проверки по указанному факту. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов