Экс-директор «Дюртюливодоканал» получил два года условно

Дюртюлинский районный суд приговорил бывшего директора МУП «Дюртюливодоканал», обвиняемого в присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ), к двум годам условно с испытательным сроком на год, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Рамиле Сахибгарееве, который руководил предприятием с апреля 2012 по декабрь 2024 года.

Как было установлено в суде, подсудимый поручил подготовить приказ о своем премировании. При этом у него не было соответствующего решения администрации района. В результате он незаконно получил и присвоил более 250 тыс. руб.

Осужденный не признал вину, но причиненный ущерб возместил полностью.

Майя Иванова