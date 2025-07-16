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Коммерсантъ FM
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В Москве простились с режиссером Юрием Морозом

В большом траурном зале московской Центральной клинической больницы №1 проходит церемония прощания с Юрием Морозом. Режиссер, актер, сценарист и продюсер умер 14 июля в возрасте 68 лет.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На церемонию прощания приехали коллеги, друзья и поклонники артиста. Также прибыли члены семьи: супруга — актриса Виктория Исакова и дочь — актриса Дарья Мороз.

В храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище позднее пройдет отпевание, на церемонию будут допущены только родственники и близкие друзья. Затем состоятся похороны.

Фотогалерея

Творчество Юрия Мороза

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Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в городе Краснодон Украинской ССР. В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ, после чего стал актером Московского театра имени Ленинского комсомола. В кино дебютировал в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра», а известность получил после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка» (на фото)

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в городе Краснодон Украинской ССР. В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ, после чего стал актером Московского театра имени Ленинского комсомола. В кино дебютировал в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра», а известность получил после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка» (на фото)

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В 1988 году окончил режиссерский факультет ВГИК. Дебютом стал фантастический фильм по роману Кира Булычева «Подземелье ведьм» (1990)

В 1988 году окончил режиссерский факультет ВГИК. Дебютом стал фантастический фильм по роману Кира Булычева «Подземелье ведьм» (1990)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Известен как постановщик трех первых сезонов телесериала «Каменская», премьера пилотных серий которого состоялась в декабре 1999 года

Известен как постановщик трех первых сезонов телесериала «Каменская», премьера пилотных серий которого состоялась в декабре 1999 года

Фото: Майковский Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2006 году основал кинокомпанию «Мороз фильм» &lt;br>На фото: с актрисой Оксаной Акиньшиной на премьере кинофильма «Волкодав» в кинотеатре «Октябрь»

В 2006 году основал кинокомпанию «Мороз фильм»
На фото: с актрисой Оксаной Акиньшиной на премьере кинофильма «Волкодав» в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2007 году выступил в качестве режиссера и продюсера телесериала «Братья Карамазовы» (кадр на фото). В том же году стал одним из продюсеров сериала «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка

В 2007 году выступил в качестве режиссера и продюсера телесериала «Братья Карамазовы» (кадр на фото). В том же году стал одним из продюсеров сериала «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка

Фото: Централ Партнершип

В 2009 году снял детектив по бестселлеру Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) «Пелагия и белый бульдог» &lt;br>На фото: с актрисой Полиной Кутеповой, сыгравшей роль Пелагии

В 2009 году снял детектив по бестселлеру Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) «Пелагия и белый бульдог»
На фото: с актрисой Полиной Кутеповой, сыгравшей роль Пелагии

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Был женат вторым браком на актрисе Виктории Исаковой (на фото справа). У них есть дочь — 10-летняя Варвара

Был женат вторым браком на актрисе Виктории Исаковой (на фото справа). У них есть дочь — 10-летняя Варвара

Фото: Коммерсантъ / Елена Горбачева  /  купить фото

С актерами Джемалем Тетруашвили (слева) и Нонной Гришаевой на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, 2017 год

С актерами Джемалем Тетруашвили (слева) и Нонной Гришаевой на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дочь от первого брака с актрисой Мариной Левтовой — Дарья Мороз, актриса театра и кино (на фото)

Дочь от первого брака с актрисой Мариной Левтовой — Дарья Мороз, актриса театра и кино (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актрисами Дарьей Поверенновой (слева) и Анной Снаткиной на фестивале нового российского кино «Горький fest», 2022 год

С актрисами Дарьей Поверенновой (слева) и Анной Снаткиной на фестивале нового российского кино «Горький fest», 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С телеведущей Дарьей Златопольской на премьере фильма «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2023 год

С телеведущей Дарьей Златопольской на премьере фильма «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» на курорте Роза Хутор, 2023 год

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» на курорте Роза Хутор, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Мороз — продюсер более 50 фильмов. В качестве режиссера снял более 20 фильмов и сериалов, в их числе — «Черный квадрат» (1992), «Точка» (2005), «Апостол» (2008), «Угрюм-река» (2020). С 1993 года был президентом Ассоциации молодых кинематографистов &lt;br>На фото: на церемонии закрытия фестиваля «Горький fest», 2024 год

Юрий Мороз — продюсер более 50 фильмов. В качестве режиссера снял более 20 фильмов и сериалов, в их числе — «Черный квадрат» (1992), «Точка» (2005), «Апостол» (2008), «Угрюм-река» (2020). С 1993 года был президентом Ассоциации молодых кинематографистов
На фото: на церемонии закрытия фестиваля «Горький fest», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В последние годы был частым гостем различных фестивалей и конкурсов. В марте 2025 года стал председателем жюри фестиваля кинодебютов «Дух огня», который прошел в Ханты-Мансийске (на фото)

В последние годы был частым гостем различных фестивалей и конкурсов. В марте 2025 года стал председателем жюри фестиваля кинодебютов «Дух огня», который прошел в Ханты-Мансийске (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2023 году был удостоен приза за лучший сценарий кинофестиваля «Выборг 2023» (фильм «Лунатики»)

В 2023 году был удостоен приза за лучший сценарий кинофестиваля «Выборг 2023» (фильм «Лунатики»)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в городе Краснодон Украинской ССР. В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ, после чего стал актером Московского театра имени Ленинского комсомола. В кино дебютировал в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра», а известность получил после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка» (на фото)

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В 1988 году окончил режиссерский факультет ВГИК. Дебютом стал фантастический фильм по роману Кира Булычева «Подземелье ведьм» (1990)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Известен как постановщик трех первых сезонов телесериала «Каменская», премьера пилотных серий которого состоялась в декабре 1999 года

Фото: Майковский Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2006 году основал кинокомпанию «Мороз фильм»
На фото: с актрисой Оксаной Акиньшиной на премьере кинофильма «Волкодав» в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2007 году выступил в качестве режиссера и продюсера телесериала «Братья Карамазовы» (кадр на фото). В том же году стал одним из продюсеров сериала «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка

Фото: Централ Партнершип

В 2009 году снял детектив по бестселлеру Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) «Пелагия и белый бульдог»
На фото: с актрисой Полиной Кутеповой, сыгравшей роль Пелагии

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Был женат вторым браком на актрисе Виктории Исаковой (на фото справа). У них есть дочь — 10-летняя Варвара

Фото: Коммерсантъ / Елена Горбачева  /  купить фото

С актерами Джемалем Тетруашвили (слева) и Нонной Гришаевой на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дочь от первого брака с актрисой Мариной Левтовой — Дарья Мороз, актриса театра и кино (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актрисами Дарьей Поверенновой (слева) и Анной Снаткиной на фестивале нового российского кино «Горький fest», 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С телеведущей Дарьей Златопольской на премьере фильма «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» на курорте Роза Хутор, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Мороз — продюсер более 50 фильмов. В качестве режиссера снял более 20 фильмов и сериалов, в их числе — «Черный квадрат» (1992), «Точка» (2005), «Апостол» (2008), «Угрюм-река» (2020). С 1993 года был президентом Ассоциации молодых кинематографистов
На фото: на церемонии закрытия фестиваля «Горький fest», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В последние годы был частым гостем различных фестивалей и конкурсов. В марте 2025 года стал председателем жюри фестиваля кинодебютов «Дух огня», который прошел в Ханты-Мансийске (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2023 году был удостоен приза за лучший сценарий кинофестиваля «Выборг 2023» (фильм «Лунатики»)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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