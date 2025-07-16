В Москве простились с режиссером Юрием Морозом

В большом траурном зале московской Центральной клинической больницы №1 проходит церемония прощания с Юрием Морозом. Режиссер, актер, сценарист и продюсер умер 14 июля в возрасте 68 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На церемонию прощания приехали коллеги, друзья и поклонники артиста. Также прибыли члены семьи: супруга — актриса Виктория Исакова и дочь — актриса Дарья Мороз.

В храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище позднее пройдет отпевание, на церемонию будут допущены только родственники и близкие друзья. Затем состоятся похороны.