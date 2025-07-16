В Ижевске спасатели вывели 10 человек из девятиэтажного дома во время пожара

10 человек, включая несовершеннолетнего, вывели с помощью спасательных устройств из девятиэтажного дома в Ижевске, в котором произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание зафиксировали около 19:00 вечером 15 июля. Многоквартирный дом коридорного типа находится на улице Оружейника Драгунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

В комнате на втором этаже загорелось имущество. Площадь пожара составила 15 кв. м. По прибытии специалистов на место происшествия из окна на втором этаже уже виднелось воспламенение и шел дым. В подъезде было плотное задымление.

«Мы подключились в аппараты и отправились на поиски людей. В результате с верхних этажей с помощью спасательных устройств были спасены 10 человек, один из них ребенок — они не могли покинуть свои квартиры самостоятельно из-за сильного дыма. Еще 15 человек эвакуировались самостоятельно»,— рассказал начальник караула 9-й части МЧС РФ в Ижевске Михаил Ентальцев.

В ликвидации пожара участвовали 21 человек и семь единиц техники МЧС. Причины возгорания устанавливаются.