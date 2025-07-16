В Казани бухгалтера подозревают в хищении 21 млн руб. со счета фирмы

49-летнего бухгалтера из Казани обвинили в хищении 21 млн руб. со счета фирмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, в декабре 2024 года фигурантка, работая бухгалтером, использовала электронно-цифровую подпись и перевела более 21 млн руб. со счета фирмы на свой. Фигурантка представила денежные операции как беспроцентную ссуду и займ.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения.

Диана Соловьёва