Главе СКР доложат о проверке ненадлежащего содержания ОКН в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в селе Нижетроицком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в Информационном центре СКР, с жалобой на ненадлежащее содержание объекта культурного наследия регионального значения — Нижнетроицкая Алафузовская фабрика (суконный комбинат) — обратилась жительница республики. По ее словам, комплекс исторических зданий 1758 года постройки долгое время не эксплуатируется, из-за этого конструкции разрушаются, кровля протекает. Многочисленные обращения жителей в разные инстанции не принесли результатов, отметила она.

Майя Иванова