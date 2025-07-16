Главе СКР доложат о проверке ненадлежащего содержания ОКН в Башкирии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в селе Нижетроицком.
Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Как сообщили в Информационном центре СКР, с жалобой на ненадлежащее содержание объекта культурного наследия регионального значения — Нижнетроицкая Алафузовская фабрика (суконный комбинат) — обратилась жительница республики. По ее словам, комплекс исторических зданий 1758 года постройки долгое время не эксплуатируется, из-за этого конструкции разрушаются, кровля протекает. Многочисленные обращения жителей в разные инстанции не принесли результатов, отметила она.