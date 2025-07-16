Минприроды Ростовской области подтвердило сброс сточных вод в реку Кундрючья
Загрязнение реки Кундрючья в Красносулинском районе подтвердили специалисты минприроды Ростовской области. Соответствующее сообщение появилось в пресс-службе ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе проверки установлено, что в балку Ракова, приток реки Кундрючья, сброс сточных вод происходит с очистных сооружений канализации Красного Сулина. Вода в балке от места сброса до места впадения в реку мутная, темного цвета. Тем не менее гибели рыб и других жителей фауны не зафиксировали. Иных источников загрязнения водного объекта нет.
В связи с тем, что река Кундрючья является объектом федерального государственного экологического контроля, информацию о загрязнении направили в «компетентный орган» для рассмотрения и принятия мер.