В Челябинской области обнаружили трех нелегальных кредиторов

С начала года Центробанк выявил в Челябинской области три организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Они не были включены в соответствующий реестр, сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского главного управления Банка России.

Две организации работали под вывесками ломбардов. Они на короткий срок предоставляли в долг средства, заключая договоры комиссии вместо оформления залогового билета. Кроме того, один комиссионный магазин в Челябинске предлагал клиентам под залог техники незаконно оформить займы. В пресс-службе управления Центробанка напоминают, что на официальном сайте регулятора ежедневно обновляется предупредительных список нелегальных кредиторов. Сейчас по стране в списке компаний с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке находятся 22,4 тыс. организаций.

Виталина Ярховска