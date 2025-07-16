Сотрудников Минздрава Чувашии подозревают в превышении полномочий

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами Минздрава Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По версии следствия, в феврале 2024 года должностные лица регионального Минздрава не приняли меры по распределению дорогостоящего лекарства с истекающим сроком годности между медучреждениями. Препараты в большом количестве хранились на базе ГУП «Фармация».

Сообщается, что сотрудники министерства поручили направить лекарство в аптеки. После этого они попросили врачей внести задним числом в информационную систему информацию о том, что лекарства получили пациенты, которые не обращались за помощью в данный период.

Следствие считает, что это повлекло нарушение прав и законных интересов граждан. Препараты приобрели за счет федерального бюджета. Недостоверные сведения были представлены в Минздрав РФ.

Диана Соловьёва