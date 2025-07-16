Уголовное дело завели на подростка в Дзержинске за издевательство над человеком

В отношении подростка из города Дзержинска Нижегородской области возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после появления в соцсетях видео, где он издевается над нетрезвым мужчиной, сидящим на асфальте. Об этом сообщили в СК России вечером 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По предварительным данным, фигурант ударил мужчину и выстрелил ему в лицо, используя сигнальную ракету. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению представить доклад о ходе расследования данного дела, добавили в ведомстве.

Галина Шамберина