Вице-мэр Бишкека задержан по подозрению в коррупции

Задержан вице-мэр столицы Киргизии Жамалбек Ырсалиев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, господина Ырсалиева подозревают в коррупции. Подробности уголовного дела пока неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жамалбек Ырсалиев

Фото: Мэрия города Бишкек Жамалбек Ырсалиев

Фото: Мэрия города Бишкек

Жамалбек Ырсалиев занимает пост заместителя мэра Бишкека с 13 мая 2024 года. В этой должности отвечает за развитие транспорта, дорожной инфраструктуры и цифровизации. Также курирует Ленинский административный район Бишкека, сказано на сайте городской администрации.