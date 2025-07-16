РЖД рассмотрит возможность вернуть «Сапсаны» на маршрут Москва — Нижний Новгород

После строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург скоростные поезда «Сапсан», курсирующие на этом направлении, могут быть отправлены на другие маршруты. По словам заместителя генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Ивана Колесникова, «Сапсаны» могут начать ходить из Москвы в Нижний Новгород, Воронеж и Минск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Пока однозначного ответа, на какие направления поставят эти поезда с запуском ВСМ, нет. Решение будет приниматься ближе к дате запуска магистрали», — отметил господин Колесников (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, подвижной состав скоростных поездов «без работы не останется».

Андрей Репин