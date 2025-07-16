Футбольная «Сибирь» проводила капитана перед началом турнира в группе «Золото»

Капитан футбольной «Сибири», полузащитник Сергей Нарылков завершил профессиональную карьеру в возрасте 37 лет. О его решении сообщила пресс-служба новосибирского клуба, выступающего во Второй лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Впервые уроженец Хакасии Сергей Нарылков выступил за новосибирский клуб в 2019 году. Некоторое время играл за омский «Иртыш», а летом 2023-го вернулся в «столицу Сибири». Новосибирский клуб поблагодарил капитана «за огромный вклад в развитие нашего клуба, всегда максимальную самоотдачу, несгибаемый характер и выдающиеся лидерские качества».

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне этого года «Сибирь» заняла второе место в группе «Серебро» и получила право выступать в «Золоте». Первый официальный матч после повышения в ранге она проведет 20 июля против московского «Динамо-2».

Перед началом турнира «Сибирь» покинули еще несколько ведущих футболистов. В их числе, лучший ассистент команды Кирилл Фольмер и Глеб Бахарев.

Валерий Лавский