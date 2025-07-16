Университет сдвинул импортозамещение на максимум

Санкт-Петербургский государственный университет переведет всю корпоративную коммуникацию внутри вуза на национальный мессенджер Max. Учебное заведение первым в России начало использование аналога китайского мессенджера WeChat. До этого вуз из-за блокировки MS Teams уже менял на VK WorkSpace платформу для взаимодействия студентов и преподавателей, а нововведение продолжит этот переход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В вузе переход на национальный мессенджер связали с реализацией указов президента РФ Владимира Путина и продолжение интеграции информационных ресурсов СПбГУ в VK WorkSpace. Новая система пришла на замену единой платформе MS Teams: та покинула Россию весной прошлого года, после чего СПбГУ пришлось искать ее аналог.

Дополнительно в университете обещают, что переход на продукт от холдинга VK позволит минимизировать риски, связанные с безопасностью общения, и защитить персональные данные сотрудников, студентов и партнерских организаций. Вообще с последним у вуза сложные отношения. В начале этого года сайты университета легли после кибератаки, из-за чего универсанты потеряли доступ к расписанию, переселение и заселение в общежития были приостановлены, а срок выплаты стипендии пришлось сдвинуть.

Официального запрета на использование других ресурсов в университете еще нет. По информации «Ъ-СПб», часть рабочей коммуникации между студентами и администрацией ведется через мессенджеры, в том числе WhatsApp, а чаты курсов с кураторами — в Telegram. Вполне вероятно, что вся деловая переписка в рамках СПбГУ действительно перейдет в Max, как это было раньше с MS Teams. В других вузах Петербурга о переходе на национальный мессенджер пока не говорят, а в школах родителям предлагают Max как альтернативу сервису для общения с учителями «Сферум».

На данный момент Max насчитывает более 2 млн пользователей, а за работу и развитие сервиса отвечает ООО «Коммуникационная платформа» (дочерняя структура холдинга VK.— «Ъ-СПб»). Размер инвестиций не разглашается, но оценивают его в 1 млрд рублей.

Чистый убыток VK, согласно финансовой отчетности холдинга, за прошлый год составил 94,9 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году. При этом выручка благодаря онлайн-рекламе увеличилась на 23% с 113,6 млрд до 147,6 млрд рублей.

Проект вполне может стать российской версией WeChat, который давно перестал быть только мессенджером. К примеру, как и в китайском аналоге, с помощью Max можно будет подтверждать возраст в случае покупки алкоголя и табака.

В национальном мессенджере уже зарегистрировались председатель ЗакСа Александр Бельский, петербургские парламентарии Роман Кононенко, Андрей Алескеров и Борис Зверев, депутаты Госдумы от Петербурга Сергей Боярский и Михаил Романов, пресс-секретарь губернатора Александра Беглова Инна Карпушина. Впрочем, скоро аудитория госмессенджера вырастет еще сильнее из-за интеграции в проект портала «Госуслуги» и обязательной предустановки приложения на все смартфоны с 1 сентября.

Стефания Барченкова