Двоих нижегородцев арестовали за нелегальную добычу песка

В Нижегородской области двое местных жителей задержаны по обвинению в нелегальной добыче песка. По данным полиции, с мая 2024 года по июль 2025 они незаконно добывали песок на земельном участке в Дзержинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Разрешение на разведку, геологическое изучение и добычу полезных ископаемых министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области задержанным не выдавало.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Изъяты документы, черновые записи, компьютеры, имеющие доказательственное значение, а также строительная техника (самосвалы, погрузчик), использовавшаяся для добычи песка. По данным полиции, злоумышленники успели похитить не менее 10 тыс. т песка.

Фигуранты уголовного дела арестованы.

Андрей Репин